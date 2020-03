Oracle supprime 1.300 postes de travail en Europe

Michel van der Ven Michel van der Ven est rédacteur chez Data News.

Selon les rumeurs, Oracle supprimerait 1.300 emplois en Europe. D'après The Irish Times, il y aurait des licenciements dans les filiales de Dublin, Amsterdam et Malaga. Il s'agirait surtout de fonctions dans les départements vente, 'business development' et 'solutions engineering'.