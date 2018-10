Oracle s'empare de DataFox

DataFox existe depuis 2013 et a accumulé ces dernières années 11,8 millions de dollars de capital, selon Crunchbase. L'entreprise possède un moteur de données AI basé sur le nuage et fournit ainsi des informations et visions professionnelles susceptibles d'être utilisées pour élargir les contacts commerciaux ('leads'), harmoniser les données CRM et trouver de nouveaux débouchés.

Par souci de clarté, il s'agit ici de l'américaine DataFox, à ne pas confondre avec l'allemande Datafox qui est spécialisée en terminaux fixes de contrôle d'accès et de collection de données.

Oracle envisage d'utiliser la technologie ainsi acquise dans ses applications 'cloud'. Et d'ajouter qu'elle continuera d'investir dans les produits de DataFox. Une meilleure intégration est aussi prévue avec la gamme d'Oracle. Le personnel de DataFox rejoindra Oracle.