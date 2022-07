Chez Oracle, il est possible qu'une solide réorganisation ait lieu, au cours de laquelle des milliers d'emplois pourraient disparaître. D'après les rumeurs, l'éditeur de logiciels entend économiser 1 milliard de dollars, soit quelque 999,7 millions d'euros.

Voilà ce que révèle The Information sur base des dires d'une source anonyme. La réorganisation toucherait tant le personnel européen qu'américain d'Oracle, notamment dans les divisions marketing, service clientèle et e-commerce. Selon la source, des changements interviendraient aussi au niveau directorial. C'est ainsi que tant le Chief Marketing Officer Ariel Kelman que le senior vicepresident et le CMO d'Oracle Cloud EPR/HCM partiraient.

Solides investissements

La réorganisation aurait lieu à un moment où Oracle investit fortement dans les services ciblant l'un de ses tout nouveaux clients 'cloud': TikTok de la firme chinoise ByteDance. Il s'agit là d'un important contrat pour Oracle, ce qui fait que le timing provoquerait de l'agacement chez certains managers.

Des rumeurs évoquent également le récent rachat du développeur de technologies en soins de santé Cerner, pour lequel Oracle a déboursé 25 milliards d'euros (après conversion). 28.000 employés de Cerner ont rejoint Oracle après ce rachat. L'éditeur de logiciels n'a pas souhaité réagir aux rumeurs.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

Voilà ce que révèle The Information sur base des dires d'une source anonyme. La réorganisation toucherait tant le personnel européen qu'américain d'Oracle, notamment dans les divisions marketing, service clientèle et e-commerce. Selon la source, des changements interviendraient aussi au niveau directorial. C'est ainsi que tant le Chief Marketing Officer Ariel Kelman que le senior vicepresident et le CMO d'Oracle Cloud EPR/HCM partiraient.La réorganisation aurait lieu à un moment où Oracle investit fortement dans les services ciblant l'un de ses tout nouveaux clients 'cloud': TikTok de la firme chinoise ByteDance. Il s'agit là d'un important contrat pour Oracle, ce qui fait que le timing provoquerait de l'agacement chez certains managers.Des rumeurs évoquent également le récent rachat du développeur de technologies en soins de santé Cerner, pour lequel Oracle a déboursé 25 milliards d'euros (après conversion). 28.000 employés de Cerner ont rejoint Oracle après ce rachat. L'éditeur de logiciels n'a pas souhaité réagir aux rumeurs.En collaboration avec Dutch IT-channel.