Oracle va permettre de procéder à de l'analytique directement dans une base de données MySQL opérationnelle.

Via MySQL Analytics Engine, un accélérateur d'analytique en mémoire, il sera possible pour les clients d'Oracle de procéder à de l'analytique directement dans la base de données MySQL, sans qu'il faille pour cela recourir à une base de données analytique séparée, sans que des données doivent être transférées vers d'autres bases de données ou sans que des parties de la base de données ou de l'application correspondante doivent être adaptées.

Résultat: le travail des développeurs ou des gestionnaires de bases de données sera simplifié et effectué de manière plus rapide et économique. Le service sera disponible tant pour toutes les régions commerciales Oracle Cloud que pour le Dedicated Regions Cloud@customer de l'entreprise.

Via MySQL Analytics Engine, un accélérateur d'analytique en mémoire, il sera possible pour les clients d'Oracle de procéder à de l'analytique directement dans la base de données MySQL, sans qu'il faille pour cela recourir à une base de données analytique séparée, sans que des données doivent être transférées vers d'autres bases de données ou sans que des parties de la base de données ou de l'application correspondante doivent être adaptées.Résultat: le travail des développeurs ou des gestionnaires de bases de données sera simplifié et effectué de manière plus rapide et économique. Le service sera disponible tant pour toutes les régions commerciales Oracle Cloud que pour le Dedicated Regions Cloud@customer de l'entreprise.