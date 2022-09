Conformément à son habitude semestrielle, Oracle introduit à présent une nouvelle version de Java, à savoir la version 19 qui comprend sept adaptations dans le kit de développement. Ces ajustements devraient garantir plus de productivité, de sécurité et de stabilité.

Les sept adaptations dans le Java Development Kit (JDK) sont principalement des mises à jour et des améliorations de sept JDK Enhancement Proposals (JEP). Cela signifie qu'il s'agit de mises à jour de fonctionnalités existantes ou d'avant-premières qui sont désormais devenues des réalités formelles.

Pour le langage Java même, il y a deux JEP: Record Patterns (JEP 405, en avant-première), qui permet aux utilisateurs d'exploiter des 'record patterns' et des 'typer patterns' pour une meilleure navigation data et un traitement plus efficace notamment. Avec JEP 427 (Pattern Matching for Switch, en troisième avant-première), il s'agit de 'pattern matching for switch expressions and statements', où une expression est testée vis-à-vis d'une série de modèles.

Dans les 'library tools', on trouve Foreign Function and Memory API (en avant-première, JEP 424), qui permet aux programmes Java d'interagir plus aisément avec du code et des données en dehors de l'environnement de configuration Java. Quant à Vector API (4ème incubateur, JEP 426), il assure de meilleures performances en matière de calculs vectoriels.

Au niveau des ports, pointons JEP 422: un Linux/RISC-V Port destiné à simplifier les implémentations dans cet environnement en plaçant ce port dans le gisement JDK main-line.

Pour ce qui est des fonctions Project Loom Preview/Incubator, relevons deux nouveaux éléments: Virtual Threads (JEP 425, en avant-première), destiné à réduire les efforts en matière de rédaction, maintenance et suivi d'applications simultanées à haut débit (de données) et légers threads virtuels dans la Java Platform. Structured Concurrence (incubateur, JEP 428) est conçu pour sa part dans le but de rationaliser la gestion des erreurs et l'annulation.

Toutes les nouveautés de Java 19 feront bientôt aussi l'objet de démonstrations lors de JavaOne qui sera organisé du 17 au 20 octobre à Las Vegas, en même temps qu'Oracle Openworld.

