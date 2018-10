Oracle enregistre le départ définitif de son directeur 'cloud'

Thomas Kurian travaillait depuis 1996 pour Oracle et était dans sa dernière fonction de 'president product development' en charge de la transition d'Oracle vers une gamme de produits davantage orientée vers le nuage. En tout, il dirigeait une équipe de pas moins de 36.000 personnes.

Début du mois dernier déjà, on apprenait que Kurian allait prendre une longue pause. Quelques jours plus tard, on annonçait que le chiffre d'affaires 'cloud' d'Oracle avait reculé de trois pour cent par rapport au trimestre correspondant de l'année dernière.

Aujourd'hui, on apprend que la pause sera définitive, comme il ressort d'un document qu'Oracle a remis au contrôleur boursier américain SEC et qui a pu être consulté par The Register. Les tâches et responsabilités de Kurian seront réparties entre différentes personnes car aucun nouveau directeur 'cloud' n'a encore été désigné.

Oracle organisera plus tard ce mois-ci son Oracle OpenWorld annuel. Data News y sera présent pour couvrir l'événement.