L'entreprise technologique Oracle a annoncé la mise à disposition de Java 14. Oracle JDK 14, comme la version s'appelle officiellement, offre surtout un certain nombre de fonctions destinées à accroître la productivité des développeurs.

Le tout nouveau Java Development Kit (JDK) comprend notamment deux nouvelles fonctions 'preview' très attendues, à savoir Pattern Matching (JEP 305) + Records (JEP 359), ainsi que Text Blocks (JEP 368).

De plus, cette version Java ajoute le support linguistique aux soi-disant expressions 'switch'. Java 14 intègre en outre de nouvelles API de surveillance en continu des données du JDK Flight Recorder et étend la disponibilité du Z Garbage Collector à faible latence aux plates-formes macOS et Windows. Vous trouverez un aperçu complet de toutes les nouveautés sur cette page d'Oracle.

En collaboration avec Dutch IT Channel

Le tout nouveau Java Development Kit (JDK) comprend notamment deux nouvelles fonctions 'preview' très attendues, à savoir Pattern Matching (JEP 305) + Records (JEP 359), ainsi que Text Blocks (JEP 368).De plus, cette version Java ajoute le support linguistique aux soi-disant expressions 'switch'. Java 14 intègre en outre de nouvelles API de surveillance en continu des données du JDK Flight Recorder et étend la disponibilité du Z Garbage Collector à faible latence aux plates-formes macOS et Windows. Vous trouverez un aperçu complet de toutes les nouveautés sur cette page d'Oracle.En collaboration avec Dutch IT Channel