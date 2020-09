Oracle vient d'annoncer Java 15 (Oracle JDK 15), la nouvelle version de l'un des plus importants langages de programmation au monde.

Selon Oracle, Java, qui existe depuis 25 ans, est utilisé par plus de 69 pour cent des développeurs à temps plein.

Le tout nouveau Java Development Kit (JDK) offrira une nouvelle fonctionnalité, dont Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (JEP 339) et Hidden Classes (JEP 371), ainsi que de précédentes fonctions de prévisualisation à présent finalisées: Text Blocks (JEP 378) et ZGC (JEP 377). Java 15 inclura Sealed Classes (JEP 360) en tant que première fonction de prévisualisation, ainsi que deux 'previews' de Pattern Matching (JEP 375) et de Records (JEP 384) pour plus de feedback de la part de la communauté.

Oracle fournit Java à un rythme semestriel depuis la version 10 (2018). "A présent que Java fête son 25ème anniversaire, nous continuons à consentir des investissements techniques destinés à faire évoluer l'innovation Java et à aider à affronter le paysage technologique en constante mutation", déclare Georges Saab, vice-président développement Java Platform Group chez Oracle.

"La disponibilité de Java 15 et l'innovation incrémentale qui va de pair avec le glissement vers une cadence de sortie tous les six mois, offrent à la communauté Java les outils dont elle a besoin, pour créer les applications modernes qui feront progresser notre monde."

La version Java 15 est le résultat d'un développement à l'échelle industrielle conditionné par une évaluation ouverte, des 'builds' hebdomadaires et une collaboration étendue entre les ingénieurs d'Oracle et les membres de la communauté mondiale de développeurs Java via les communautés OpenJDK et le processus communautaire Java. La nouvelle version se compose de nouvelles fonctions, dont des 'previews' et des exemples.

Nouvelle fonctionnalité

JEP 339: Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA) - Cette fonction améliorera la sécurité et les performances en mettant en oeuvre des signatures cryptographiques au moyen de l'EdDSA, comme décrit par RFC 8032.

JEP 371: Hidden Classes - Cette fonction haussera la productivité en améliorant la façon dont Java fonctionne avec des structures générant des classes durant le 'runtime' et les utilisant indirectement par réflexion.

Fonctions de prévisualisation désormais finalisées

JEP 378: Blocs de texte - Cette fonction, qui était une fonction 'preview' dans JDK 13 et JDK 14, améliorera la productivité des développeurs en ajoutant des séries de signes littéraux de plusieurs lignes et en créant automatiquement des strings de manière prévisible.

JEP 377: ZGC - Ce collecteur de 'garbage' (ramasse-miettes) à faible latence passe en production, après avoir été introduit sous la forme d'une fonction expérimentale dans JDK 11.

Fonctions d'incubation et d'exemples

JEP 360: Sealed Classes - Cette fonction de prévisualisation améliorera la productivité des développeurs en optimisant le langage de programmation Java au moyen de classes et d'interfaces scellées. Les classes et interfaces scellées limitent l'extension et l'implémentation possibles de n'importe quelles autres classes ou interfaces.

JEP 375: Pattern Matching par exemple de - Cette fonction de prévisualisation, qui avait été introduite pour la première fois dans JDK 14, améliorera la productivité des développeurs en éliminant le besoin d'un code général par défaut, et devrait permettre un type de code sûr, plus concis.

JEP 384: Records - Cette fonction de prévisualisation, qui avait été introduite pour la première fois dans JDK 14, améliorera la productivité des développeurs en leur offrant une syntaxe compacte pour la déclaration des classes contenant des données superficiellement invariables.

JEP 383: Foreign-Memory Access API - Cette fonction d'incubation, qui avait été introduite pour la première fois dans JDK 14, définit une API avec laquelle les programmes Java reçoivent un accès sûr et efficient à une mémoire étrangère en dehors de la structure Java.

Moderniser le code existant

JEP 373: Réimplémentation des API Legacy Datagram Socket et MulticastSocket - Cette fonction améliorera la maintenabilité et la stabilité du JDK en remplaçant les implémentations sous-jacentes des API java.net.DatagramSocket et java.net.MulticastSocket par des implémentations plus simples et plus modernes.

Nettoyage

Tout comme dans le cas de précédents lancements, JDK 15 démode certaines fonctions (JEP 374: Bias Locking , JEP 385: RMI Activation ) et supprime une fonction précédemment démodées (JEP 372: Nashorn JavaScript Engine ) et des ports (JEP 381: Solaris et Sparc).

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

