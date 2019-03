Optimize Group revendue à Priority Software

L'entreprise Optimize Group située à Overpelt passe entièrement entre les mains de la firme israélienne Priority Software. Cette dernière entend ainsi croître fortement en Belgique et, à terme, en Europe.

Optimize Group existe depuis 2003, occupe aujourd'hui quarante personnes et est dirigée par le CEO Frank Volders. Celui-ci et les autres membres de la direction et du management restent à bord. L'entreprise se focalise sur l'ERP, la BI et le CRM et est notamment active dans l'industrie de l'acier et des métaux, le commerce des boissons et auprès des PME.

L'actionnaire principal de l'entreprise limbourgeoise était Paolo Senes, alors que les autres actions étaient détenues par Benny Westaedt. Tous deux ont donc revendu leur participation à la firme Priority Software. Le montant payé par cette dernière pour le rachat n'a pas été communiqué.

Grâce à cette reprise, Priority Software, dirigée par le CEO Andres Richter, entend dans un premier temps progresser sur le marché ERP belge, mais elle a aussi l'ambition de s'étendre ensuite en Europe. Actuellement, la firme possède déjà une filiale en Grande-Bretagne.

En 2016 déjà, la firme israélienne avait racheté l'entreprise américaine Performa Apps. En 2017, elle absorba l'entreprise ERP israélienne Monitin Information Systems. Et l'année dernière, elle engloutit encore l'américaine Acclivity. Elle est aujourd'hui active dans quarante pays.