La firme chinoise OPPO a annoncé ce jeudi deux nouveaux appareils pliables. L'un d'eux, le Find N2 Flip, sortira en Europe aussi au cours du premier trimestre de l'année prochaine et sera un concurrent direct du Samsung Galaxy Z Flip 4.

L'OPPO Find N2 Flip se distingue directement du modèle 'flip-style' de Samsung par son couvercle-écran de 3,26 pouces, mais aussi par les objectifs de ses appareils photo. Il affiche les principales notifications - jusqu'à six en tout - et sert aussi de 'miroir numérique' lors de la prise de selfies.

Puissante batterie

Selon OPPO, un prototype du Find N2 Flip existait depuis trois ans déjà, mais deux problèmes majeurs empêchèrent un lancement plus précoce. 'C'est ainsi qu'à l'époque, la charnière occupait encore trop de place, ce qui fait qu'il ne restait plus d'espace pour une puissante batterie', explique un ingénieur d'OPPO durant le briefing auquel Data News a assisté. 'De nombreux utilisateurs de téléphone à clapet se plaignaient en outre aussi de la qualité de l'appareil photo de leur appareil.'

Selon OPPO, ces deux problèmes sont résolus dans le Find N2 Flip. Il héberge non seulement un puissant accu de 4.300mAh à l'avant, mais grâce à une charnière Flexion améliorée, la 'couture' laissée dans l'écran après l'ouverture de l'appareil n'est plus présente. D'après OPPO, le pli serait à peine visible.

Agréablement surpris

Et le fabricant d'ajouter que les appareils photo de l'appareil peuvent à présent se mesurer avec ceux d'un smartphone classique. Nous espérons évidemment pouvoir le tester nous-mêmes bientôt. On ignore encore quand le Find N2 Flip débarquera exactement sur le marché européen. OPPO n'a pas non plus cité de prix, même si l'entreprise s'est empressée d'ajouter que 'nous serons agréablement surpris.

