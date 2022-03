La marque de smartphones Oppo introduit deux nouvelles normes de recharge rapide. L'entreprise chinoise mise en effet fortement sur des solutions en vue recharger l'accu de votre GSM en un minimum de temps.

Oppo annonce deux nouvelles normes lors du Mobile World Congress 2022, qui se tient actuellement à Barcelone. Il s'agit d'une part de 150W SuperVOOC, une nouvelle norme de recharge destinée à faire passer les smartphones de la marque du stade d'épuisement de la capacité à celui d'un accu quasiment plein en l'espace d'un quart d'heure environ. Il s'agit donc là d'une suite à l'actuelle norme 80W SuperVOOC intégrée par exemple dans le Find X5 Pro. Cette nouvelle norme devrait en première instance être intégrée à un nouvel appareil de OnePlus, une filiale d'Oppo. Selon le fabricant, cet appareil disposera d'un accu de 4.500 mAh qui se rechargera d'1 à 50 pour cent en cinq petites minutes. Les cinquante pour cent restants prendraient une dizaine de minutes. On ne sait pas encore clairement ce qui se passerait avec une batterie entièrement plate.

Ce qui ne manque pas d'étonner dans cette annonce, c'est qu'Oppo promet que ces nouvelles durées de recharge épargneront aussi le cycle de vie de la batterie. La recharge ultrarapide n'est certes pas toujours favorable pour un appareil, mais avec la norme 150W SuperVOOC, le fabricant promet donc un 'Battery Health Engine' optimalisant la recharge sur base de la quantité d'énergie nécessaire. Les deux fonctions sont par ailleurs des améliorations incrémentielles et pas du tout des nouveautés révolutionnaires. La recharge rapide est possible depuis quelque temps déjà et depuis lors, les marques de smartphones tentent de préserver le cycle de vie de la batterie, par exemple en amplifiant sa durée de recharge la nuit, afin qu'elle ne se recharge pas pour rien.

Outre la norme 150W SuperVOOC, citons aussi la 240W SuperVOOC. Celle-ci devrait devenir pour Oppo une nouvelle norme industrielle capable de recharger un accu de 4.500 mAh d'1 à 100 pour cent en quelque neuf minutes. On ignore encore quand cette prochaine génération de recharge rapide équipera un appareil.

