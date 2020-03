Oppo introduit la série Find X2 en Europe. Le nouveau cheval de bataille du fabricant de smartphones chinois devrait être le premier à être commercialisé sur notre continent, y compris en Belgique.

Oppo, l'un des principaux fabricants de smartphones au monde, est en train de s'étendre fortement en Europe et veut s'ancrer cette année aussi en Belgique. Le lancement de son nouveau produit, la série Find X2, est aussi le premier auquel les clients ont droit dans notre pays. Tout comme pour Huawei, la semaine dernière, l'objectif d'Oppo était du reste de lancer son nouveau téléphone lors du salon MWC de Barcelone. Le coronavirus Covid -19 en a décidé autrement, ce qui fait que nous devons nous satisfaire d'une diffusion en live.

"Pour nous, l'avenir appartient à la 5G", affirme Michael Tran, en charge du marketing européen chez Oppo, au début de sa présentation. Son entreprise introduit dès lors son smartphone 5G basé sur la puce Qualcomm Snapdragon 865. L'appareil est étanche et résiste aux impuretés avec sa certification IP 68 (pour la version Pro) et tourne sur ColorOS sous la forme d'une couche d'interfaçage par-dessus Android 10. "Il supporte l'ensemble de la suite de services d'Android", ajoute finement Tran comme pour lancer un pic en direction de son principal concurrent chinois.

Avec la 5G, Oppo espère que les utilisateurs diffuseront et joueront plus souvent en haute définition. L'appareil lancé ici est un "party device", selon Tran. Son écran OLED de 6,7 pouces offre une résolution de 3.168 x 1.440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui devrait assurer un véritable effet cinématographique. Pour les joueurs, l'écran s'avère aussi particulièrement tactile: le taux de 240 Hz devrait faire en sorte que les jeux réagissent plus promptement aux ordres donnés. Ajoutez-y deux haut-parleurs à son surround Dolby et un 'billion colour display', et vous obtenez un solide appareil médiatique. "Un mini-cinéma dans la poche de votre pantalon", comme l'indique Tran.

L'Oppo FindX2 © Oppo

Ce smartphone est également équipé d'un bel ensemble d'appareils photo. A l'arrière du Find X2 Pro, on trouve un objectif grand angle de 48 MP, un objectif ultra-grand angle de 48 MP et un téléobjectif de 13 MP. L'appareil photo est doté d'un capteur Sony IMX689 pour les prises de vue nocturnes, d'une stabilisation de l'image incorporée, et il supporte un zoom hybride jusqu'à 10x. En façade, on trouve un appareil à selfies de 32 MP.

Autre atout: la batterie de 4.200 mAh (4.260 pour la version Pro) peut être rechargée entièrement en 38 minutes grâce au système de recharge ultrarapide. La série Find X2 sera déployée dans toute l'Europe en mai et se déclinera en deux versions: le Find X2 (12 Go de RAM, 256 Go de capacité de stockage) au prix de 999 euros, et le Find X2 Pro (12 Go de RAM, 512 Go de capacité de stockage) au prix de 1.199 euros.

Oppo, l'un des principaux fabricants de smartphones au monde, est en train de s'étendre fortement en Europe et veut s'ancrer cette année aussi en Belgique. Le lancement de son nouveau produit, la série Find X2, est aussi le premier auquel les clients ont droit dans notre pays. Tout comme pour Huawei, la semaine dernière, l'objectif d'Oppo était du reste de lancer son nouveau téléphone lors du salon MWC de Barcelone. Le coronavirus Covid -19 en a décidé autrement, ce qui fait que nous devons nous satisfaire d'une diffusion en live. "Pour nous, l'avenir appartient à la 5G", affirme Michael Tran, en charge du marketing européen chez Oppo, au début de sa présentation. Son entreprise introduit dès lors son smartphone 5G basé sur la puce Qualcomm Snapdragon 865. L'appareil est étanche et résiste aux impuretés avec sa certification IP 68 (pour la version Pro) et tourne sur ColorOS sous la forme d'une couche d'interfaçage par-dessus Android 10. "Il supporte l'ensemble de la suite de services d'Android", ajoute finement Tran comme pour lancer un pic en direction de son principal concurrent chinois. Avec la 5G, Oppo espère que les utilisateurs diffuseront et joueront plus souvent en haute définition. L'appareil lancé ici est un "party device", selon Tran. Son écran OLED de 6,7 pouces offre une résolution de 3.168 x 1.440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui devrait assurer un véritable effet cinématographique. Pour les joueurs, l'écran s'avère aussi particulièrement tactile: le taux de 240 Hz devrait faire en sorte que les jeux réagissent plus promptement aux ordres donnés. Ajoutez-y deux haut-parleurs à son surround Dolby et un 'billion colour display', et vous obtenez un solide appareil médiatique. "Un mini-cinéma dans la poche de votre pantalon", comme l'indique Tran. Ce smartphone est également équipé d'un bel ensemble d'appareils photo. A l'arrière du Find X2 Pro, on trouve un objectif grand angle de 48 MP, un objectif ultra-grand angle de 48 MP et un téléobjectif de 13 MP. L'appareil photo est doté d'un capteur Sony IMX689 pour les prises de vue nocturnes, d'une stabilisation de l'image incorporée, et il supporte un zoom hybride jusqu'à 10x. En façade, on trouve un appareil à selfies de 32 MP. Autre atout: la batterie de 4.200 mAh (4.260 pour la version Pro) peut être rechargée entièrement en 38 minutes grâce au système de recharge ultrarapide. La série Find X2 sera déployée dans toute l'Europe en mai et se déclinera en deux versions: le Find X2 (12 Go de RAM, 256 Go de capacité de stockage) au prix de 999 euros, et le Find X2 Pro (12 Go de RAM, 512 Go de capacité de stockage) au prix de 1.199 euros.