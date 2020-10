L'entreprise chinoise OPPO, qui commercialise depuis peu aussi ses smartphones en Belgique, a annoncé trois versions de son Reno4. Tous les modèles disposent de la connectivité 5G. Leurs prix oscilleront de 399 à 799 euros. OPPO a aussi présenté une nouvelle montre intelligente.

Les nouveaux téléphones s'appellent Reno4, Reno4 Pro et Reno4 Z. Le top-modèle, le Pro à écran OLED de 6,5 pouces, se distingue surtout par ses possibilités vidéo avancées. C'est ainsi qu'il dispose d'une fonction Ultra Night Video associée à un objectif ultra-grand angle de 120°. Pour encore améliorer la qualité des prises de vue nocturnes, OPPO a développé le Moonlight Video Algorithm, ce qui se traduirait, selon le fabricant, par une netteté supérieure de 33,7 pour cent.

Snapdragon 765G

L'appareil photo à l'arrière du Reno4 Pro est une combinaison 3+1 se composant d'un modèle principal de 48 MP, d'un objectif ultra-grand angle de 12 MP et d'un téléobjectif de 13 MP, ainsi que d'un objectif autofocus à détection par laser. Pour ce qui est du Reno4 'ordinaire' (équipé d'un écran OLED de 6,4 pouces), le bloc optique se compose de trois appareils photo: 48 MP, 8 MP et 2 MP Triple LDAF Camera. Les deux appareils sont pilotés par un processeur Qualcomm Snapdragon 765G à puce 5G intégrée et supportant les réseaux SA/NSA dual-mode.

Le nouvel OPPO Reno4. © OPPO

Enfin, il y a aussi le Reno4 Z quelque peu meilleur marché, un smartphone équipé d'un écran LCD de 6,57 pouces et d'un processeur MTK Dimensity 800 intégré avec un modem 5G. L'appareil dispose d'un appareil photo frontal à double objectif et d'une Quadcam ultra-grand angle de 8 MP.

Prix et disponibilité

Le Reno4 Pro à 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage, en Galactic Blue ou Space Black, revient à 799 euros. Le Reno4 à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, disponible dans les deux mêmes teintes, est vendu à 599 euro. Quant au Reno4 Z à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, en Ink Black, il vaut 399 euros. Les nouveaux appareils OPPO seront mis en vente à partir du 8 octobre. En Belgique, il y aura une offre de lancement jusqu'au 31 octobre, puisque vous recevrez une montre OPPO gratuite (d'une valeur de 249 euros) à l'achat d'un Reno4 (Pro), ou des oreillettes sans fil OPPO Enco W51 (d'une valeur de 119 euros) à l'achat d'un Reno4 Z.

