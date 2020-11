Le fabricant chinois de smartphones Oppo a lancé l'Oppo Watch en Belgique. Cette montre intelligente se décline en deux variantes. Leur prix débute à 249 euros.

Oppo propose sa montre en versions de 41 et de 46 mm. Les diagonales des petits écrans AMOLED sont respectivement d'1,6 et d'1,91 pouce, et leur résolution est de 301 et 326 PPI. Les deux montres sont équipées du wifi et d'un accu rechargeable, dont l'autonomie peut atteindre 24/36 heures dans des conditions d'utilisation normales. A noter aussi la présence d'un mode Power Saver spécial à fonctionnalité minimale, capable de prolonger l'autonomie jusqu'à 14/21 jours maximum.

Google Fit

Le système d'exploitation de service est le Wear OS de Google, pour lequel il existe entre-temps déjà pas mal d'applis. Au niveau du gadget, l'accent est mis également sur les fonctions sportives avec différents modes d'entraînement à coaching vocal: Fitness Run, Fat Burn Run, Outdoor Walk, Outdoor Cycling et Swimming. Google Fit veille en outre aussi à l'enregistrement de nombreuses autres activités, comme l'aviron et le kitesurf.

Parmi les autres fonctions de l'Oppo Watch, citons le support GPS, la mesure du pouls toujours active et le suivi du sommeil qui, après chaque nuit, distille un rapport détaillé sur la façon de dormir. Les prix de la montre connectée plus compacte démarrent à 249 euros (en fonction du bracelet choisi), alors que modèle plus grand revient à cent euros de plus.

