C'est avec une appli de santé qu'Ontoforce a été ce jeudi déclaré vainqueur d'un concours AI organisé par Startups.be, Scale-ups.eu et Huawei.

Huawei, Startups.be et Scale-ups.eu ont uni leurs efforts pour organiser une compétition axée sur l'intelligence artificielle (AI). L'objectif: offrir au talent local une plate-forme supplémentaire, afin de développer plus avant leurs idées sur base de la technologie AI dans les smartphones d'Huawei. Quatre finalistes se sont affrontés pour la victoire avec chacun un projet propre. Finalement, la victoire est revenue à Ontoforce avec une appli qualifiée de 'Google pharmaceutique'. L'entreprise data gantoise a été couronnée hier soir lors de la remise des Data News Awards à Bruxelles.

Ontoforce l'a emporté face à In The Pocket, l'institut Media de l'université de Mons, conjointement avec MoodMe et Pixelvision. La lauréate Ontoforce, dirigée par le CEO Hans Constandt, met au point depuis des années déjà un moteur de recherche sémantique qui regroupe diverses sources d'informations médicales. Lors de l'Huawei AI Challenge, l'entreprise a mis au point une application mobile permettant aux patients de consulter désormais ces sources directement avec leur smartphone. "Les patients prennent avec leur smartphone une photo d'une tache cutanée. L'AI relie alors la photo à des affections possibles, et le processeur est si puissant que le patient peut aussitôt vérifier si la tache est bénigne ou sérieuse, et de quelle affection il peut s'agir", a expliqué Hans Constandt.