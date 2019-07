Online Grafics/Lab9, l'un des principaux distributeurs Apple en Belgique, a racheté Xpert-IT. Cette dernière cible le marché B2B.

En octobre de l'année dernière, la firme de Flandre Occidentale Apple Premium Reseller Lab9 rachetait les magasins de son concurrent bruxellois CAMi. Voici à présent que sa société-mère Online Grafics a jeté son dévolu sur Xpert-IT. Grâce à ce rachat, l'entreprise poursuit son extension dans les provinces d'Anvers et du Limbourg surtout. Le personnel de Xpert-IT, à savoir sept collaborateurs, est repris également. Le personnel d'Online-Grafics/Lab9 dépasse désormais les 90 collaborateurs. L'entreprise reste le numéro deux sur le marché Apple belge.

"Nous considérons Xpert-IT comme un nouveau partenaire de nos entreprises existantes, avec qui nous allons étroitement collaborer. Nous envisageons d'ajouter 10 personnes à l'équipe de Xpert-IT au cours des 5 prochaines années, ce qui représentera un doublement de l'effectif", affirme Geert Coolman, CEO d'Online Grafics/Lab9, dans un communiqué de presse.

Suite à ce nouveau rachat, Online Grafics appliquera aussi une structure plus claire vis-à-vis de ses magasins, avec Lab9 comme division à la consommation et Online Grafics (et sa filiale Xpert-IT) comme division B2B. Online Grafics est depuis des années déjà spécialisée dans l'intégration et le support d'Apple pour le secteur graphique. De son côté, Xpert-IT, fondée en 2012, est active sur ce même marché.