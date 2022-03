L'entreprise néerlandaise OneWelcome s'étend en Belgique en rachetant son homologue louvaniste Scaled Access. Toutes deux sont spécialisées dans la gestion d'accès.

Scaled Access occupe 12 personnes et se focalise entre autres sur l'appli Externalized Autorisation ciblant l'identity & access management (IAM). Le montant versé par OneWelcome pour ce rachat n'a pas été communiqué.

OneWelcome est une entreprise néerlandaise issue de la fusion entre iWelcome et Onegini il y a six mois. Elle est dirigée par Danny de Vreeze et compte quelque 120 collaborateurs disséminés aux Pays-Bas, en Belgique, en Pologne et en Roumanie. Par ce rachat, elle entend étoffer son savoir-faire en matière d'accès basé sur une politique à granularité fine.

'Le moment est venu d'héberger Scaled Access chez un acteur technologique de plus grande taille', déclare Ward Duchamps, CEO de Scaled Access. 'OneWelcome propose un cadre optimal pour poursuivre le développement de notre plate-forme. En tant que VP Strategic Partners, je capitalise sur la formule à succès d'OneWelcome. Ce faisant, nous voulons anticiper sur le marché en intégrant l'identité distribuée et les informations d'identification vérifiables dans le parcours de l'utilisateur.'

Une fois le rachat entériné, l'objectif est de continuer d'étendre la division louvaniste en tant qu'unité d'ingénierie et de centre de la connaissance.

Scaled Access occupe 12 personnes et se focalise entre autres sur l'appli Externalized Autorisation ciblant l'identity & access management (IAM). Le montant versé par OneWelcome pour ce rachat n'a pas été communiqué.OneWelcome est une entreprise néerlandaise issue de la fusion entre iWelcome et Onegini il y a six mois. Elle est dirigée par Danny de Vreeze et compte quelque 120 collaborateurs disséminés aux Pays-Bas, en Belgique, en Pologne et en Roumanie. Par ce rachat, elle entend étoffer son savoir-faire en matière d'accès basé sur une politique à granularité fine.'Le moment est venu d'héberger Scaled Access chez un acteur technologique de plus grande taille', déclare Ward Duchamps, CEO de Scaled Access. 'OneWelcome propose un cadre optimal pour poursuivre le développement de notre plate-forme. En tant que VP Strategic Partners, je capitalise sur la formule à succès d'OneWelcome. Ce faisant, nous voulons anticiper sur le marché en intégrant l'identité distribuée et les informations d'identification vérifiables dans le parcours de l'utilisateur.'Une fois le rachat entériné, l'objectif est de continuer d'étendre la division louvaniste en tant qu'unité d'ingénierie et de centre de la connaissance.