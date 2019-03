OneWeb récolte 1,25 milliard de dollars pour équiper d'internet n'importe quel endroit sur Terre

OneWeb, une initiative de l'entrepreneur américain Greg Wyler, souhaite déployer dans l'espace un réseau internet à haut débit offrant une couverture mondiale et qui soit financièrement abordable pour tout un chacun. L'entreprise envisage d'envoyer jusqu'à 2.000 satellites en tout dans l'espace, dont 650 seront nécessaires pour assurer cette couverture internet. Elle dispose déjà d'un contrat en cours pour 21 lancements avec des fusées Soyouz au départ de Kourou, Baïkonour et Vostochny, mais elle a aussi conclu un autre contrat pour le vol inaugural d'Ariane 6 en 2020.

2/2 The new funds will allow us to accelerate the development of the first truly global communications network by 2021. Our system will deliver high speed, low latency, seamless broadband access. Which means 👉 #ConnectivityEverywhere