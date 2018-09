OnePlus veut produire des TV

Le CEO de OnePlus, Pete Lau, annonce qu'après être restée cinq ans sur le marché des smartphones et y avoir introduit huit appareils, son entreprise envisage une extension avec le lancement de TV OnePlus: "Nous croyons que la TV a le potentiel d'être bien plus que simplement une lucarne où l'on visionne ses programmes favoris."

Il ne fournit encore aucun détail sur la TV (intelligente). Qui plus est, l'entreprise invite ses fans à lui suggérer un nom avant le 17 octobre.

Il y a cinq ans, OnePlus avait réussi à se distinguer avec le OnePlus One, un smartphone qui pouvait rivaliser avec les produits du moment d'Apple, de Samsung, d'Huawei et d'autres, mais à un prix nettement inférieur.

Dans les années qui suivirent, l'entreprise est parvenue à rivaliser à chaque fois avec de nouveaux appareils au niveau des spécifications. Les prix ont certes grimpé, mais OnePlus a cependant continué de produire des appareils relativement bon marché par rapport aux top-modèles des autres marques. Nombreux sont ceux/celles qui s'attendent maintenant à ce qu'il en soit ainsi aussi avec les téléviseurs.

Même si Pete Lau reste vague, il insiste cependant sur le fait que la 5G et l'AI engendreront une offre plus large dans les années à venir. Il distingue ici quatre environnements: la maison, le travail, les navettes journalières et 'on-the-move'. La TV s'intégrera parfaitement dans l'environnement domestique. Mais même s'il n'annonce rien de concret, il suggère quand même que OnePlus lancera aussi d'autres produits technologiques sur le marché dans les années à venir.