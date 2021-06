Avec une version quelque peu plus allégée du Nord, sorti il y a un peu moins d'un an sur le marché, l'entreprise chinoise OnePlus ne vise pas tant les 'millennials' et sa propre communauté, mais surtout le 'nouveau groupe' des 18 à 45 ans. Le Nord CE sera vendu à partir de 299 euros.

Les lettres CE dans l'appellation du tout nouveau Nord signifient 'Core Edition'. Il s'agit en fait d'un smartphone sans trop de tra-la-la proposé à un prix réduit. En guise de comparaison, le Nord 5G de 2020, qui continuera du reste à être disponible, se caractérise par un prix de base de 399 euros, soit exactement cent euros de plus que le nouveau venu.

Triple système photo

Il semble pourtant que OnePlus n'ait que peu rogner sur le nouvel appareil. C'est ainsi que le Nord CE est équipé d'un écran AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qu'il se recharge rapidement grâce à la technologie Warp Charge 30T Plus et qu'il embarque la 5G. De plus, on y trouve un triple système photo composé d'un appareil principal de 64 méga-pixels, d'un objectif ultra-grand angle de 119° et d'un appareil monochrome pour filtres et prises de vue en noir et blanc.

Ses autres spécifications sont la capacité de 4.500mAh de sa batterie, le jeu de puces Qualcomm Snapdragon™ 750G et le système d'exploitation OxygenOS 11 basé sur Android 11. Le Nord CE sera disponible à partir du 21 juillet en trois teintes (Charcoal Ink, Silver Ray et Blue Void) et en trois configurations différentes. Les prix débuteront à 299 euros pour le modèle à 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage et atteindront 399 euros pour le top-modèle à 12 Go de RAM et 256 Go de capacité de stockage.

