Avec le 10T 5G, OnePlus tient cette semaine son nouveau smartphone premium sur les fonts baptismaux. En même temps, la marque technologique lance aussi une nouvelle version de son système d'exploitation mobile OxygenOS, qui en est aujourd'hui au numéro 13.

Ce qui frappe surtout sur le OnePlus 10T 5G, ce sont ses objectifs fameusement grands à l'arrière. Il est question d'un triple système de prise de vue piloté par un appareil photo de 50 mégapixels (capteur Sony IMX766) doté de la stabilisation d'image optique, de la fonctionnalité Nightscape 2.0 pour les prises de vue nocturnes et de performances HDR améliorées. L'appareil photo principale st flanqué d'un objectif grand angle et d'une macro-caméra. Un puissant flash complète l'ensemble.

'

Multitâche plus fluide'

Le processeur de service est la Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform qui, selon OnePlus, est maîtrisée par 'le système de refroidissement le plus perfectionné et puissant jamais utilisé dans un smartphone OnePlus'. Voilà qui devrait permettre à l'utilisateur de se livrer de manière plus fluide à du multitâche sur l'écran de 6,7 pouces et y exécuter ses travaux quotidiens.

A noter aussi la présence de la technologie 150W SUPERVOOC Endurance Edition. Ce système de stockage garantit, selon le fabricant, une journée d'autonomie complète après une recharge de dix minutes seulement, alors qu'une recharge complète (d'un à cent pour cent) ne prend que dix-neuf minutes. L'accu proprement dit offre une capacité de 4.800 mAh et est fourni avec un Battery Health Engine destiné à prolonger sa durée de vie.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 10T 5G sera disponible à partir du 25 août dans les teintes Moonstone Black et Jade Green. Les prix s'échelonneront de 699 euros pour la version à 8 Go de RAM/128 Go d'espace de stockage jusqu'à 799 euros pour le modèle 16 Go/256 Go. L'appareil est fourni avec OxygenOS 12.1, mais recevra ultérieurement la mise à jour vers la toute nouvelle version 13.

