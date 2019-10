A peine deux semaines après voir lancé le OnePlus 7T, OnePlus introduit à présent une version Pro, en majeure partie identique au modèle 7T, mais nettement plus puissante.

Le 7T Pro tourne, tout comme le 7T, sur un processeur Snapdragon 855+. Il est équipé d'un écran Amoled à 90 Hz et fonctionne sur OxygenOS sur base d'Android 10. Grâce au Warp Charge 30T, l'appareil se recharge à 68 pour cent en une demi-heure.

Par rapport au 7T, le 7T Pro est un rien plus grand (6,67 pouces contre 6,55), il dispose d'une batterie un peu supérieure (4.085 mAh au lieu de 3.800). Il offre également une capacité de stockage deux fois plus importante (256 Go). Sa mémoire de travail est de 8 Go, tout comme celle du 7T, mais on attend une édition McLaren spéciale à 12 Go de RAM.

L'appareil photo principal (48 méga-pixels) et son objectif ultra-grand angle (16 méga-pixels) sont identiques à ceux du 7T. Le 'Telephoto' dispose assez étonnamment d'un objectif de 8 méga-pixels 'seulement', alors qu'il est de 12 méga-pixels sur le 7T. Mais le fait est que le 7T Pro possède un zoom 2,87X contre un zoom 2X pour le 7T.

OnePlus 7T Pro © OnePlus

Visuellement, les deux appareils diffèrent l'un de l'autre. Tout comme le OnePlus 7Pro, le 7T Pro ne dispose pas d'une encoche, mais bien d'un appareil photo émergent, si vous utilisez le mode selfie ou la reconnaissance faciale. A l'arrière, on trouve trois objectifs placés verticalement, plutôt qu'horizontalement.

Prix

Les prix des modèles n'étaient précédemment pas connus, mais ils le sont désormais. Le OnePlus 7T (8 Go de RAM, 128 Go de capacité de stockage) est vendu à 599 euros. Le OnePlus 7T Pro (8 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage) sera mis en vente à 759 euros à partir du 17 octobre. Quant au OnePLus 7T Pro McLaren Edition (12 Go RAM et 256 Go d'espace de stockage), son prix sera de 859 euros. Cette version sera vendue à partir du 5 novembre.