OnePlus introduit son nouveau top-modèle. Sur le plan du contenu, on peut parler d'une légère amélioration, même si l'appareil photo a bien fait l'objet d'une refonte.

Le OnePlus 7T est le successeur du OnePlus 7 (donc pas du 7 Pro). Le téléphone est en façade quasiment identique à son prédécesseur avec une petite encoche en haut, le bouton marche/arrêt et le curseur 'mute' à droite, et les réglages de volume à gauche.

L'écran Amoled à 90 Hz mesure 6,55 pouces, un tantinet plus grand donc que les 6,41 pouces de son prédécesseur. Dans les entrailles, on trouve un processeur Snapdragon 855+ (cadencé à une vitesse un peu supérieure à celle du 855 équipant le OnePlus 7) en combinaison avec 8 giga-octets de RAM et 128 ou 256 giga-octets d'espace de stockage. C'est aussi le premier téléphone à être fourni d'origine avec Android 10. Comme toujours, OnePlus y ajoute sa propre couche OxygenOS par-dessus.

Dans le OnePLus 7T, la batterie s'est un peu améliorée (3.800 mAh contre 3.700 mAh), tout comme le chargeur rapide intégrant désormais le 'Warp Charge 30T', ce qui signifie que le téléphone est pleinement rechargé en une heure et jusqu'à 70 pour cent en une demi-heure. OnePlus dispose à cette fin de son propre chargeur, qui permet au début un chargement très rapide du téléphone, avant un ralentissement vers la fin, afin d'éviter la surchauffe. Le téléphone peut être rechargé également avec des câbles USB-C, mais pour la recharge rapide, le chargeur original s'impose.

Appareil photo

La principale amélioration visuelle se trouve dans l'appareil photo. Vous disposerez dorénavant de trois objectifs au lieu de deux pour son prédécesseur, à savoir un appareil photo principal avec capteur Sony IMX 586 de 78 méga-pixels (f/1.6), supporté par un zoom 2x de 12 méga-pixels (f/2.2) et par un objectif grand angle de 16 méga-pixels (117 degrés). Quant au OnePlus 7 Pro, il possédait aussi trois objectifs, mais le capteur du zoom n'était que de 8 méga-pixels.

Selon OnePlus, le mode nocturne de l'appareil a été sensiblement amélioré, sans compter l'arrivée d'un nouveau mode macro. Il est donc à présent possible d'effectuer des prises de vue à partir de 2,5 centimètres d'un objet.

Prix?

Ce qui caractérise en général OnePlus, c'est que l'entreprise propose un puissant smartphone à un prix souvent nettement inférieur à ceux de la concurrence. Il est probable que tel sera encore le cas cette fois, mais OnePlus ne révèle provisoirement pas le prix de l'appareil et ce, jusqu'à son lancement officiel le 10 octobre.