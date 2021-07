Le fabricant de smartphones OnePlus commercialise ce mercredi son nouveau Nord 2. Cet appareil 5G se décline en deux versions et est disponible à partir de 399 euros.

Le Nord 2 paré pour la 5G est le successeur du premier Nord, introduit il y a exactement un an. L'appareil faisant partie du segment intermédiaire du marché offre, selon le fabricant, de meilleures performances grâce à l'AI et à un appareil photo plus intelligent à stabilisation optique de l'image.

Appareil photo principal de 50 MP

La puce de service est une MediaTek Dimensity 1200 qui prend aussi la connectivité 5G à son compte. Le Nord 2 propose en outre un écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces à vitesse de rafraîchissement de 90 Hz et est équipé d'un accu de 4.500mAh susceptible d'être rechargé rapidement via l'adaptateur Warp Charge 65.

L'atout numéro un de l'ilot optique est le capteur Sony IMX 766 de 50 méga-pixels. En plus de l'appareil photo principal, vous disposerez aussi d'un objectif grand angle de 8 méga-pixels d'une portée de 119,7 degrés, ainsi que d'un appareil à selfies de 32 méga-pixels, ce qui constitue assez étonnamment la plus haute résolution à ce jour pour un appareil photo frontal sur un appareil OnePlus.

OxygenOS

A noter aussi les haut-parleurs stéréo améliorés, la technologie Haptics 2.0 pour un feedback tactile plus sensible et, comme système d'exploitation maison par-dessus Android 11, la version 11.3 d'OxygenOS. Voilà qui offre quelques nouvelles possibilités, dont le Dark Mode, le Zen Mode, une commande simplifiée d'une seule main, ainsi que plusieurs options d'affichage toujours actif ('always-on display' ou AOD).

Le OnePlus Nord 2 existe en deux teintes: Blue Haze et Grey Sierra. Vous aurez le choix entre un modèle à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage vendu à 399 euros, et une version à 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage au prix de 499 euros.

Le Nord 2 paré pour la 5G est le successeur du premier Nord, introduit il y a exactement un an. L'appareil faisant partie du segment intermédiaire du marché offre, selon le fabricant, de meilleures performances grâce à l'AI et à un appareil photo plus intelligent à stabilisation optique de l'image.La puce de service est une MediaTek Dimensity 1200 qui prend aussi la connectivité 5G à son compte. Le Nord 2 propose en outre un écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces à vitesse de rafraîchissement de 90 Hz et est équipé d'un accu de 4.500mAh susceptible d'être rechargé rapidement via l'adaptateur Warp Charge 65.L'atout numéro un de l'ilot optique est le capteur Sony IMX 766 de 50 méga-pixels. En plus de l'appareil photo principal, vous disposerez aussi d'un objectif grand angle de 8 méga-pixels d'une portée de 119,7 degrés, ainsi que d'un appareil à selfies de 32 méga-pixels, ce qui constitue assez étonnamment la plus haute résolution à ce jour pour un appareil photo frontal sur un appareil OnePlus.A noter aussi les haut-parleurs stéréo améliorés, la technologie Haptics 2.0 pour un feedback tactile plus sensible et, comme système d'exploitation maison par-dessus Android 11, la version 11.3 d'OxygenOS. Voilà qui offre quelques nouvelles possibilités, dont le Dark Mode, le Zen Mode, une commande simplifiée d'une seule main, ainsi que plusieurs options d'affichage toujours actif ('always-on display' ou AOD).Le OnePlus Nord 2 existe en deux teintes: Blue Haze et Grey Sierra. Vous aurez le choix entre un modèle à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage vendu à 399 euros, et une version à 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage au prix de 499 euros.