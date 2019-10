4 star star star star star

Data News a testé les OnePlus 7T et 7T Pro. Même si ces téléphones offrent encore et toujours pas mal de choses pour l'argent déboursé, nous nous demandons quand même pourquoi l'entreprise lance quasiment le même appareil qu'il y a six mois.

OnePlus est depuis quelques années déjà un acteur qui empêche Huawei et Samsung de faire ce qu'elles veulent. L'entreprise introduit en effet deux fois par an un produit-phare (depuis cette année même un modèle 'normal' et sa version 'pro') caractérisé par de solides spécifications et un prix bas ou à tout le moins correct par rapport aux top-modèles.

Cette formule s'applique aussi aux OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro et après avoir utilisé les deux appareils pendant deux semaines, force est de constater qu'il s'agit encore et toujours d'excellents appareils, surtout dans leur catégorie de prix.

Nous nous posons toutefois la question de savoir où réside la différence avec les appareils sortis il y six mois. Il s'agit en effet sur le plan du look et sur celui des spécifications à 95 pour cent du même appareil, heureusement aussi proposé au même prix. Avec le 7T Pro, vous disposerez d'un écran un peu plus grand (6,67 pouces contre 6,55), mais c'est à peine perceptible à l'oeil nu. Tous deux sont équipés d'un écran à 90 Hz, d'une batterie de 4.000 mAh, de 8 giga-octets de RAM et de 256 giga-octets d'espace de stockage.

OnePLus 7T (à gauche) et 7T Pro (à droite) © PVL

Un tantinet plus rapide

La principale différence avec l'appareil précédent réside dans le processeur, un Snapdragon 855 Plus, alors que le prédécesseur se contentait d'un 855 'ordinaire'. Mais ici encore, il ne s'agit pas d'une nouvelle puce, mais tout au plus une version à vitesse d'horloge plus élevée. Cela signifie en principe qu'il sera encore plus agréable de jouer sur le 7T Pro. Mais il nous faut apporter aussitôt la nuance selon laquelle le 7 Pro ne posait pas le moindre problème sur ce plan. OnePlus et Qualcomm ont en fait résolu un problème qui n'en était en fait pas un.

Malheureusement, cette vitesse d'horloge supérieure génère quelques effets secondaires. C'est ainsi qu'en cas d'utilisation de longue durée de l'écran, le téléphone s'échauffe parfois plus sensiblement que son prédécesseur. Et ici, nous ne parlons pas des jeux ultralourds, mais simplement de... Twitter, Facebook, Instagram ou Whatsapp. Non pas que le téléphone devienne désagréablement chaud, mais on ressent quand même des températures non présentes sur le 7 Pro. Il nous faut cependant faire remarquer que cela ne se manifeste pas à chaque fois.

OnePlus 7T Pro © OnePlus

En utilisation quotidienne, on a aussi observé quelques contretemps. C'est ainsi que lors du test du 7T Pro, le navigateur s'est étonnamment souvent bloqué et que l'appli devait être relancée. Il s'agissait spécifiquement du navigateur incorporé de Twitter, après que nous ayons surfé plus de 5-10 minutes. Cela devrait être rectifié assez facilement avec une mise à jour, mais il n'en reste pas moins dommage que des maladies de jeunesse se manifestent sur un téléphone qui est quasiment identique à son prédécesseur. Sur le 7T, nous n'avons du reste pas observé ce problème.

OnePlus 7T

Appareil photo

L'appareil photo est lui aussi en grande partie identique à celui de son prédécesseur. La principale différence est que la série 7T dispose désormais d'un mode macro. C'est là que nous avons constaté la seule divergence sensible d'avec l'ancien modèle. Si on réalise des photos de près en mode macro, on obtient une teinte plus soutenue, souvent un peu plus de détails, alors que le sujet en avant-plan apparaît bien net dans son ensemble. Par rapport au 7Pro un peu plus ancien, cette netteté n'est pas partout aussi bonne à l'avant-plan.

Une photo en mode macro avec l'ancien 7Pro (à gauche), le 7T (au centre) et le 7T Pro (à droite) © PVL

Outre le mode macro, il n'y a quasiment aucune différence entre le 7T, le 7T Pro et le 7Pro un rien plus ancien. Est-ce un mal? Non. Il y a six mois, OnePlus proposait aussi un excellent appareil photo. Dans de bonnes conditions lumineuses, vous obtiendrez de magnifiques photos. Le mode nocturne est aussi un plaisir, lui qui sert à transformer des paysages sombres en images de soirées chaleureuses. La série 7T a peut-être peu de nouveautés à offrir, mais ce qui est bon, doit le rester, et tel est bien le cas.

Si vous aimez comparer les photos de la série 7T, vous pouvez visionner ici quelques prises de vue d'essai en résolution originale. Les photos ont été prises au même moment avec l'ancien 7 Pro et avec les nouveaux 7T et 7T Pro.

OnePlus 7T © OnePlus

Conclusion

Les OnePlus 7T et 7T Pro sont-ils incontournables? Pas vraiment par rapport à leur prédécesseur. Mais réalistiquement parlant, tel n'est pas non plus le but. Quiconque souhaite mettre à niveau un appareil OnePlus un peu plus ancien vers la toute nouvelle génération, y verra certes un certain progrès. De même, tout utilisateur d'un appareil d'une autre marque voulant acquérir un OnePlus ne pourra que constater que ce téléphone, même si au niveau de son prix, il se rapproche aujourd'hui plutôt du segment supérieur du marché, en offre encore beaucoup pour son argent. Les principales remarques formulées ci-dessus, nous les considérons surtout comme des maladies de jeunesse qui caractérisent pas mal d'appareils à leur début.

Quels sont les prix et cela en vaut-il la peine?

Le OnePlus 7T à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage coûte 599 euros. Le OnePLus 7T Pro à 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage revient, lui, à 759 euros.

Et puis, il y a aussi le modèle temporaire 'McLaren Edition' à 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage vendu à 859 euros.

En utilisation quotidienne, on n'observe que peu de différence entre le 7T et le 7T Pro. Ce dernier propose cependant deux fois plus d'espace de stockage et une batterie supérieure de 7,5 pour cent. De plus, le 7T Pro dispose d'un écran complet sans encoche (l'appareil photo frontal sort de son logement en mode selfie). Cela rend le design du 7T Pro quelque peu plus racé et peut donc justifier la différence de prix de 150 euros.