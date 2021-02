Proximus a conclu ce qu'on appelle un accord MVNO 'light' (allégé) avec One Bill Global (OBG), une entreprise qui propose différents services d'utilité publique via une plate-forme automatisée et interactive.

L'accord permettra à One Bill Global d'étendre sa gamme avec des services télécoms concentrés sur le marché mobile. Le samedi 13 février, OBG donnera de plus amples informations à ce sujet sur son site web.

Combiner les services

One Bill Global, qui fut fondée en 2019, a l'ambition de simplifier la vie des gens en combinant les services qu'ils utilisent au quotidien. Dans cette optique, OBG a mis au point une plate-forme de vente automatisée et interactive, avec laquelle des conseillers peuvent revendre des services aux amis et membres de la famille.

Aujourd'hui déjà, OBG fournit des services énergétiques aux marchés résidentiel et professionnel, dont un modèle de leasing pour panneaux solaires. Grâce à l'accord conclu avec Proximus, l'entreprise pourra proposer une gamme de services plus étoffée et garantir une portée nationale de son offre télécom.

