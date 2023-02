Des collaborateurs sont remerciés tant chez GitHub que chez son concurrent GitLab. GitHub entend même se passer de bureaux à l'avenir.

GitLab veut supprimer 7 pour cent de son personnel. L'entreprise ne donne pas de nombre exact, mais selon CNBC, il s'agirait de quelque 130 personnes. Techcrunch s'en tient pour sa part à 114 employés sur base de documents boursiers qui évoquent des effectifs de 1.630 collaborateurs en tout.

GitHub, aujourd'hui une filiale de Microsoft, prévoit elle aussi des pertes d'emploi. Dans ce cas, ce sont dix pour cent des employés qui devront quitter l'entreprise dans le courant de cette année. Mais ici encore, aucun nombre précis n'est cité. Le blogueur de Microsoft, Paul Thurrott, parle d'un personnel total de trois mille personnes, ce qui se traduirait par 300 licenciements.

GitHub possède actuellement des bureaux à San Francisco et à Amsterdam, qui fermeront à terme, ce qui fait que le personnel travaillera complètement à distance.

Ces phases de licenciements ne sont pas inattendues dans la mesure où dans l'ensemble du secteur technologique, de nombreuses pertes d'emploi sont annoncées ces derniers mois et plus particulièrement ces dernières semaines. Quasiment toutes les entreprises évoquent la piètre situation économique pour l'expliquer.

