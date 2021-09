La nouvelle version de la suite bureautique à la consommation sera lancée sur le marché en octobre. Les clients commerciaux et ceux de Long Term Service Channel peuvent dès à présent télécharger le nouvel Office.

Voilà ce qu'annonce Microsoft sur son blog. Il s'agit en l'occurrence d'une version courante classique de la suite bureautique, pour laquelle un paiement suffit, après quoi les fonctions ne changent plus jusqu'à la sortie de la prochaine édition. Et ce, contrairement à Microsoft 365 par exemple, qui fonctionne selon une formule d'abonnement et qui reçoit régulièrement des mises à jour et de nouvelles fonctions. Les clients commerciaux des grandes entreprises peuvent dès aujourd'hui tester la version fixe, alors que pour les consommateurs, le lancement se fera le 5 octobre, le jour même où Windows 11 sera déployé au niveau mondial.

LTSC

La version LTSC est par ailleurs également disponible à présent. Long Term Service Channel (LTSC) est une version spécifique de produits de Microsoft, destinée à des industries et à des pouvoirs publics nécessitant des versions très stables, qui doivent généralement tourner aussi sans support réseautique. Tel est le cas par exemple des terminaux dans les usines. Ces clients pourront aussi obtenir une version 'fixe' classique d'Office, à savoir sans abonnement mensuel, mais aussi sans mises à jour ou fonctions AI dans le nuage.

Parmi les nouveautés d'Office 2021, citons entre autres l'option d'un 'dark mode' pour toutes les applis Office, un mode lecture appelé Line Focus destiné à améliorer la concentration, ainsi que des fonctions Excel telles XLOOKUP et le support de séries dynamiques. Office 2021 bénéficierait de cinq années de support. On ignore encore combien la nouvelle suite coûtera.

