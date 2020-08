Le risque de récession est réel. Selon les estimations, 250 000 personnes sont susceptibles de perdre leur emploi. La 5G peut être le levier économique dont nous avons besoin. Cette constatation est faite par Laurens van Reijen de l'entreprise de centres de données LCL.

Octroyez le spectre 5G en fonction de l'engagement pour les investissements locaux

Nous parlons ici de la véritable 5G, pas de la version 'light' qui n'a rien à voir avec la 5G. L'installation des réseaux 5G engendre en outre des investissements dans l'économie digitale. Et ceux-ci sont plus importants que jamais. J'invite les pouvoir publics à utiliser la rapidité de déploiement de la 5G et le déploiement rapide des réseaux en fibre optique comme critères d'octroi.

Mobistar a jadis déployé un réseau complet en 9 mois, avec un fort ancrage économique jusqu'à présent

Accordez aux opérateurs le spectre demandé sur base de celui qui fait la plus belle proposition : plus ils investissent, plus ils reçoivent de fréquences radio. Si les opérateurs mobiles optent en outre pour des fournisseurs de stations de base qui réaliseront également des activités économiques en Belgique, la boucle est bouclée.

Nous avons un bel exemple concret avec le déploiement du réseau 2G Mobistar il y a quelques années. Telindus et France Telecom ont réussi à couvrir tout le pays très rapidement, plus exactement en 9 mois. Jusqu'à présent, le business plan introduit par Mobistar a donné lieu à un fort ancrage local (notamment en bourse) qui a engendré une grande valeur ajoutée.

Attirer les investissements via des mesures publiques, plutôt que simplement utiliser les deniers publics

Les investissements sont importants pour relancer l'économie. Ils permettent d'injecter de l'argent dans l'économie, avec de nouveaux emplois à la clé. Dans le secteur technologique, vous pouvez réaliser dans certains sous-domaines des investissements florissants pour l'économie belge.

Je songe entre autres aux réseaux de télécommunication pour le déploiement de la 5G. Qui dit 5G dit en effet fibre optique. Cette fibre optique peut également être utilisée pour les raccordements résidentiels. Tout ce trafic data doit converger quelque part et les centres de données que compte notre pays sont des endroits idéaux pour cela. Par ailleurs, le réseau 5G est une plateforme pour poursuivre l'innovation dans l'économie digitale. Le digital est la nouvelle normalité. Nos expériences des derniers mois nous l'ont appris. C'est la raison pour laquelle il est essentiel d'investir dans des infrastructures digitales comme la 5G.

Quand l'économie est affaiblie, on s'attend généralement à ce que les pouvoirs publics investissent pour initier une relance. C'était d'ailleurs le cas dans l'ancienne économie : la construction du ring d'Anvers et du RER pour désenclaver Bruxelles sont autant d'exemples d'investissements publics qui boosteront notre économie. Mais c'est également possible via des mesures publiques qui stimulent les investissements.

5G, le moteur de la relance ?

Nous connaîtrons bientôt une récession économique avec beaucoup de chômage. Il suffit de voir les premières annonces de D'Ieteren et de VCST. Selon les estimations, 250 000 personnes pourraient perdre leur emploi. La 5G peut être le levier économique dont nous avons besoin.

Les investissements dans le secteur technologique seront très productifs. Ils créeront de l'emploi et nous disposerons aussi directement d'une infrastructure digitale nécessaire pour notre pays.

Les ouvriers qui ouvriront les trottoirs pour installer la fibre optique en sont un bon exemple. Ce travail demande beaucoup de main-d'oeuvre, mais est nécessaire pour créer rapidement un réseau 5G et raccorder nos foyers à l'internet ultrarapide. Pas de 5G sans backbone performant ! Autre exemple : les installateurs d'antennes et d'équipements d'émission seront aussi très demandés.

Arrêtez de discuter pour savoir à quel service public reviendra l'argent issu des enchères 5G

Quel service public recevra l'argent issu des enchères 5G ? Cette discussion bat son plein mais ferait mieux de s'arrêter. Chaque euro consacré à un secteur qui peut nous aider à sortir de la récession est un euro bien dépensé. Si l'argent issu des enchères des fréquences va aux autorités fédérales et régionales, cela n'aura pas le même effet de levier créateur d'emploi. Nous devons miser sur des investissements productifs.

Je propose plutôt d'opter pour un "concours de beauté" pour le spectre radio. Nous aurons alors beaucoup plus d'investissements qui seront aussi plus productifs. Les critères peuvent être la rapidité de déploiement de la 5G et le déploiement rapide des réseaux en fibre optique. Si les opérateurs mobiles choisissent en outre des fournisseurs de stations de base qui réaliseront également des activités économiques en Belgique, la boucle est bouclée. Sur base de la meilleure proposition, les opérateurs reçoivent le spectre dont ils ont besoin. Plus ils investissent, plus ils reçoivent de fréquences radio.

Qu'attendons-nous ?

