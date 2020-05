Nvidia rachète Cumulus, un spécialiste en logiciels réseautiques. L'entreprise collabore depuis longtemps déjà avec la firme Mellanox sur laquelle Nvidia avait mis la main précédemment.

Le montant du rachat de Cumulus par Nvidia n'a pas été révélé. Cumulus Networks existe depuis 2010 et se focalise sur les logiciels de réseau avec, notamment, une version de Linux ciblant les réseaux et tournant sur du matériel de commutation ('switch'). De plus, l'entreprise propose entre autres aussi du software d'analytique.

La raison du rachat de Cumulus par Nvidia est probablement à chercher du côté de Mellanox, l'entreprise reprise par Nvidia il y a un an déjà pour 6,9 milliards de dollars, et spécialisée dans les puces pour centres de données. Le duo collabore étroitement depuis 2013 déjà et propose des produits combinés.

Dans le grand public, Nvidia est surtout connue comme fabricant de GPU pour les joueurs, mais l'entreprise se concentre depuis quelques années également sur les centres de données. Le département en question croît de moitié chaque année, si l'on en croit les derniers résultats publiés par l'entreprise.

Le montant du rachat de Cumulus par Nvidia n'a pas été révélé. Cumulus Networks existe depuis 2010 et se focalise sur les logiciels de réseau avec, notamment, une version de Linux ciblant les réseaux et tournant sur du matériel de commutation ('switch'). De plus, l'entreprise propose entre autres aussi du software d'analytique.La raison du rachat de Cumulus par Nvidia est probablement à chercher du côté de Mellanox, l'entreprise reprise par Nvidia il y a un an déjà pour 6,9 milliards de dollars, et spécialisée dans les puces pour centres de données. Le duo collabore étroitement depuis 2013 déjà et propose des produits combinés.Dans le grand public, Nvidia est surtout connue comme fabricant de GPU pour les joueurs, mais l'entreprise se concentre depuis quelques années également sur les centres de données. Le département en question croît de moitié chaque année, si l'on en croit les derniers résultats publiés par l'entreprise.