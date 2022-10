Nvidia et Oracle vont collaborer en matière d'intelligence artificielle (AI) pour les grandes entreprises. Concrètement, la première citée proposera son matériel et ses logiciels dans OCI.

Le partenariat courra sur plusieurs années et portera sur le fait que la pile complète - des GPU aux logiciels - aboutira dans l'Oracle Cloud Infrastructure. Oracle évoque ici des dizaines de milliers de GPU, dont l'A100 et le prochain H100, qui seront disponibles dans le nuage.

Ce faisant, les deux acteurs entendent offrir aux grandes organisations des possibilités de formation AI et d'apprentissage en profondeur à grande échelle. 'Les entreprises font toujours plus souvent appel à une stratégie AI basée avant tout sur le nuage, afin de se développer de manière rapide et évolutive. Notre collaboration avec Oracle mettra l'AI de Nvidia à portée de main de milliers d'entreprises', déclare le CEO de Nvidia, Jensen Huang.

En marge de cette annonce, les deux entreprises ont aussi annoncé un accès anticipé ('early access') pour Nvidia Rapids sur OCI Data Flow. Il en sera bientôt de même aussi pour Nvidia Clara, une structure d'application pour AI et HPC dans les soins de santé.

