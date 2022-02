Le spécialiste GPU Nvidia annonce mener une enquête sur un incident qui a paralysé certains de ses systèmes deux jours durant.

Les éléments touchés sont des outils de développement et des systèmes e-mail, indique The Telegraph.

La perturbation signalée résulte d'une infiltration de réseau. Pour l'instant, on ignore encore et toujours si des données professionnelles ou de clients ont été dérobées durant cet incident, selon Bleempingcomputer. Les activités commerciales de l'entreprise, dont la vente de cartes graphiques, se poursuivent sans problème, indique l'entreprise elle-même.

Nvidia avait préalablement révélé pour le quatrième trimestre de son exercice se clôturant le 31 janvier 2022 le chiffre d'affaires record de 7,64 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 53 pour cent par rapport à l'année précédente et une progression de 8 pour cent en comparaison avec le trimestre passé. Le bénéfice a lui dépassé les 3 milliards de dollars. Les plates-formes ciblant les jeux, les centres de données et la visualisation professionnelle ont enregistré chacune un chiffre d'affaires record à la fois pour le trimestre et pour l'année.

Pour l'exercice 2022, le chiffre d'affaires a atteint le record de 26,91 milliards de dollars, ce qui constitue une augmentation de 61 pour cent par rapport aux 16,68 milliards de dollars de l'année dernière. Le bénéfice annuel a grimpé à 9,75 milliards de dollars.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

