Nutanix annonce sa solution de gestion de bases de données Era 2.0. La plate-forme devrait permettre aux départements IT de fournir Database-as-a-Service et ainsi de simplifier les opérations et de réduire les coûts.

Le spécialiste en environnements hybrides et 'multicloud' a pour Era 2.0 collaboré avec HCL Technologies. La nouvelle version étendra la plate-forme de gestion de bases de données Nutanix aux nuages et aux clusters. Selon le développeur, cela sera désormais possible à plus grande échelle encore et à des coûts réduits pour les départements IT et database.

Era 2.0 supporte Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL et MariaDB, en plus de Postgres et de SAP HANA.

Le spécialiste en environnements hybrides et 'multicloud' a pour Era 2.0 collaboré avec HCL Technologies. La nouvelle version étendra la plate-forme de gestion de bases de données Nutanix aux nuages et aux clusters. Selon le développeur, cela sera désormais possible à plus grande échelle encore et à des coûts réduits pour les départements IT et database.Era 2.0 supporte Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL et MariaDB, en plus de Postgres et de SAP HANA.