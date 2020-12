Le spécialiste des nuages Nutanix annonce que son conseil d'administration a nommé Rajiv Ramaswami à la fonction de President & Chief Executive Officer. Il siègera également au sein du conseil d'administration.

Ramaswami succède au co-fondateur Dheeraj Pandey, qui avait précédemment annoncé qu'il renoncerait à son poste de CEO de Nutanix après la nomination d'un successeur.

Ramaswami est un dirigeant expérimenté dans le secteur de l'industrie technologique. Il a déjà assumé des fonctions de 'senior executive' auprès de divers acteurs, dont VMware, Broadcom, Cisco et Nortel, après avoir débuté sa carrière chez IBM.

Ramaswami peut se prévaloir d'un impressionnant état de service de plus de trente ans dans le développement et l'extension d'entreprises en matière de services dans le nuage, de logiciels et d'infrastructures réseautiques. Dans son plus récent rôle de Chief Operating Officer, Products and Cloud Services chez VMware, Ramaswami a cogéré la gamme des produits et services de cette entreprise.

Il a aussi accompagné plusieurs rachats importants et a joué un rôle-clé dans la migration de VMware vers un modèle de souscription et SaaS.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

