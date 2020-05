Nutanix annonce une intégration plus poussée avec l'entreprise de flux de travail numériques ServiceNow. En même temps, le spécialiste de l'informatique en ligne introduit de nouvelles possibilités pour Nutanix Calm, une solution d'automatisation et de gestion d'applications pour DevOps.

L'intégration accrue avec ServiceNow permettra aux clients de Nutanix de simplifier davantage leur gestion d'applications et 'cloud', selon l'entreprise. Il sera par exemple possible d'intégrer le système de billetterie IT existant et de rationaliser ainsi les flux de travail.

Offre élargie

'A présent que les équipes IT se focalisent beaucoup sur la livraison de solutions de télétravail, elles éprouvent parfois de la peine à supporter complètement leur organisation', déclare Rajiv Mirani, Chief Technology Officer chez Nutanix. 'Grâce à cette meilleure intégration avec ServiceNow et à une offre élargie de solutions d'automatisation Nutanix, les équipes IT pourront consacrer moins de temps à la gestion quotidienne de leur infrastructure 'cloud' et se concentrer sur les priorités professionnelles.'

Parmi les nouveautés, citons entre autres Nutanix Calm 3.0. Les clients pourront désormais automatiser leurs cycles de vie d'applis, en ce compris les mises à jour et les correctifs, tout en exploitant les possibilités d'approval flow et d'audit de ServiceNow. De plus, ils pourront améliorer leur security posture en conservant les mots de passe dans un coffre-fort CyberArc central.

Autre nouveauté: les clients Nutanix Prism Pro pourront désormais réagir directement aux alertes et aux incidents dans leur portail ServiceNow.

