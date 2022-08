NTT et VMware vont unir leurs efforts pour proposer une offre 5G Edge+Private entièrement gérée.

NTT dispose d'Edge-as-a-Service, un service conçu pour notamment déployer, gérer et contrôler plus rapidement les applications proches de la périphérie. Mais elle s'associe à présent à VMware afin de l'améliorer encore. NTT utilisera dans ce but l'Edge Compute Stack de VMware, alors que VMware recourra pour sa part à la technologie Private 5G de NTT dans sa solution de périphérie ('edge'). L'ensemble tournera de manière sous-jacente sur les technologies 'network' et 'edge' d'Intel.

L'offre sera disponible au niveau mondial, mais NTT ciblera proactivement surtout plusieurs pays, dont la Belgique. Les autres pays européens sur le liste sont les Pays-Bas, l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

'Les entreprises sont de plus en plus distribuées: de l'architecture numérique sur laquelle elles reposent jusqu'aux personnes qui dirigent les activités au quotidien. Cela a provoqué une transformation dans tous les secteurs, qui s'est traduite par un changement de l'endroit où les données sont produites, fournies et consommées', déclare Sanjay Uppal, Senior Vice President & General Manager, Service Provider and Edge Business Unit chez VMware.

'En ajoutant l'Edge Compute Stack de VMware à l'Edge-as-a-Service de NTT, nous permettons à nos clients mutuels de créer, de gérer, de connecter et de mieux protéger les applications résidentielles périphériques aux 'Near and Far Edge'. Et le tout sur une solide infrastructure fonctionnant avec toute la puissance de l'informatique de périphérie.'

