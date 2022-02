NTT proposera désormais, conjointement avec ServiceNow, une gamme de réseaux 5G fermés. La connaissance réseautique de l'une sera combinée aux services d'intégration et de consultance de l'autre.

Ce partenariat devrait offrir aux clients notamment des solutions en matière de gestion de flux de travail bout-à-bout supportée par l'AI et ce, via une solution 5G privée.

La 5G privée (P5G) concerne les réseaux 5G non-accessibles au public, mais bien aux (grandes) entreprises. La vitesse, le temps de réaction ou les possibilités techniques permettront de nouvelles applications ou la numérisation de processus existants. C'est là que les deux entreprises veulent agir et réagir.

Formellement, il s'agit de NTT, NTT Data Services et ServiceNow. Les trois entreprises lanceront chacune l'offre commune sur le marché. Comme il sera question de projets à la mesure d'entreprises individuelles, aucun tarif n'a été révélé. NTT croit que l'intérêt des entreprises pour la 5G privée progressera, tout en ajoutant qu'il s'agit d'un marché encore assez jeune.

'Conjointement avec NTT, ServiceNow fournira de nouveaux use cases sur base d'une connectivité 5G privée sûre, sous la forme d'un modèle as-a-service. Le but est d'accélérer les activités-clés de diverses industries', explique Lara Caimi, Chief Customer et Partner Officer chez ServiceNow.

