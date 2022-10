NTT Data, un acteur dans le domaine des services IT et professionnels numériques, vient de signer un accord définitif pour le rachat d'Aspirent. Il s'agit là d'une agence de données, d'analyses et de conseils, dont le siège central se trouve dans la ville américaine d'Atlanta.

Le rachat d'Aspirent succède à deux autres acquisitions récentes de la part de NTT Data, à savoir Hashmap et Chainalytics. 'Avec ce nouveau rachat, nous renforçons les possibilités d'analyse et de conseil de notre entreprise et ce, pour nos partenaires data Azure, AWS, Databricks et Snowflake', déclare Wayne Busch, Group President, Consulting & Digital Transformation Services de NTT Data.

Suite à cette opération, quelque 230 spécialistes data viendront s'ajouter à l'équipe en charge des services de transformation numérique. Le montant du rachat n'a pas été communiqué.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

Le rachat d'Aspirent succède à deux autres acquisitions récentes de la part de NTT Data, à savoir Hashmap et Chainalytics. 'Avec ce nouveau rachat, nous renforçons les possibilités d'analyse et de conseil de notre entreprise et ce, pour nos partenaires data Azure, AWS, Databricks et Snowflake', déclare Wayne Busch, Group President, Consulting & Digital Transformation Services de NTT Data.Suite à cette opération, quelque 230 spécialistes data viendront s'ajouter à l'équipe en charge des services de transformation numérique. Le montant du rachat n'a pas été communiqué.En collaboration avec Dutch IT-channel.