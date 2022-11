NSI, une filiale de Cegeka active sur le marché francophone belge, absorbe BuSI. En rachetant l'ensemble des actions de l'entreprise IT, dont le siège se trouve à Bruxelles, NSI entend renforcer sa position sur le marché francophone de notre pays. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été révélés.

BuSI, active depuis 2002, est une firme IT belgo-luxembourgeoise occupant 260 professionnels de l'informatique. Elle supporte des projets IT au sein des pouvoirs publics et de plusieurs grandes sociétés, principalement en Wallonie et à Bruxelles. BuSI propose à ses clients des solutions dans les domaines de la gouvernance, de l'analyse, du développement, de la gestion de projets et de services.

Réseaux 5G mobiles privés

NSI, pour sa part, est depuis 1993 une valeur sûre tant en Wallonie qu'à Bruxelles. L'entreprise, une filiale de la firme IT européenne Cegeka, occupe aujourd'hui quasiment 1.400 personnes. En plus d'activités telles l'ERP, le développement d'applications et d'infrastructures, NSI travaille activement sur des solutions d'avenir, plus précisément en matière de réseaux 5G mobiles privés pour entreprises.

'Ce rachat représente une substantielle plus-value tant pour NSI que pour BuSI', peut-on lire dans un communiqué de presse. 'D'une part, la clientèle de NSI va encore s'étoffer, alors que l'entreprise ajoutera une nouvelle expertise à sa gamme. Par ailleurs, BuSI fera désormais partie d'un groupe IT qui partage les mêmes valeurs et qui pourra désormais offrir davantage de possibilités à son personnel.'

