L'entreprise liégeoise NSI s'empare de Rime IT et renforce ainsi sa présence au Grand Duché de Luxembourg.

NSI, elle-même une filiale de Cegeka depuis 2009, avait précédemment déjà racheté Multidata au Luxembourg et dispose depuis 2017 d'une filiale luxembourgeoise. Aujourd'hui, quelque deux cents personnes travaillent pour NSI dans le pays. Une soixantaine va venir s'y ajouter suite au rachat de Rime IT.

Rime IT existe depuis 2011 et accompagne les projets IT d'entreprises privées, de pouvoirs publics et d'institutions européennes. NSI rachète l'ensemble des actions, sans révéler de détails financiers à propos de la reprise.

NSI compte à présent un millier de collaborateurs et est surtout active en Belgique francophone et au Luxembourg. L'entreprise est dirigée par le CEO Manu Pallage.

