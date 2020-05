La banque coopérative éthique NewB vient de signer avec le prestataire de services informatiques NRB et l'éditeur belge de logiciels bancaires Mainsys des contrats de partenariat portant respectivement sur l'infrastructure et sur le logiciel bancaire.

Fondée en 2011, NewB se positionne comme une banque coopérative éthique belge. Après le lancement d'une carte prépayée début 2016 puis de l'activité d'assurances, NewB a désormais obtenu l'agrément bancaire et lancera prochainement son activité bancaire. Avec une informatique construite ex nihilo en privilégiant les partenariats. "Nous voulons une informatique à la fois simple et externalisée, mais avec un contrôle interne fort", nous confiait récemment Yves Konen, responsable informatique de NewB, dans le cadre d'une interview à paraître dans le n° 3 de Data News du 5 juin prochain.

C'est précisément dans cette optique que la banque vient de signer deux contrats majeurs, l'un avec NRB pour l'hébergement de son infrastructure et l'autre avec Mainsys pour son progiciel bancaire.

Infrastructures

En pratique, NRB et NewB ont conclu un accord de 5 ans pour exploiter la banque en mode d'externalisation IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Ce mode de fonctionnement sera soutenu par le modèle de service multicloud NECS 4 de NRB, conformément aux obligations réglementaires et de sécurité du secteur, avec un contrôle permanent de la disponibilité et des performances des environnements de production. Les environnements de pré-production et de test font également partie de l'accord.

"L'un des critères importants pour NewB était que, dans la mesure du possible, l'hébergement et les données restent en Belgique. Nous souhaitions autant que possible travailler avec un acteur local, mais aussi un acteur fiable et expérimenté", fait remarquer Yves Konen. "Dès les premiers échanges au sujet de la future infrastructure, NRB s'est toujours montré très professionnel. L'offre technique très détaillée et les catalogues de services proposés ont apporté beaucoup de clarté dans les attentes sur la future relation et nous ont convaincus du professionnalisme de NRB. C'est un projet qui a mis environ un an et demi à maturer depuis les premiers contacts jusqu'à la signature, période durant laquelle ce projet a été suspendu pendant plusieurs mois à cause de la campagne de capitalisation de NewB fin 2019."

Applicatifs bancaires

Pour sa part, l'éditeur belge de logiciels Mainsys a été sélectionné comme fournisseur principal des applications bancaires de NewB.

"Mainsys est apparu très tôt dans la vie de NewB, NewB ayant pris contact dès 2014 avec plusieurs fournisseurs de logiciel de 'core banking system', soit avant mon arrivée chez NewB, tient encore à préciser Yves Konen. Mainsys a toujours soutenu le projet de NewB de créer d'une banque éthique et durable, et a apporté, en tant que spécialiste en informatique bancaire, beaucoup de support au projet. Mainsys était le seul fournisseur avec une approche sociétale intéressante et montrant des affinités avec les valeurs de NewB. En outre, il est/était l'un des seuls éditeurs belges de logiciels de 'core banking system' pour petites et moyennes banques. Mainsys était aussi spécialisée dans le développement de solutions de 'front office' omnicanal qui répondent aux enjeux du 'digital banking'."

NewB va donc déployer la majorité des solutions innovantes adaptées aux besoins de NewB et de ses clients, à savoir la solution de paiement et de prêts F2B, la solution de 'home, mobile and open banking' FRONTeO ainsi que la solution de gestion de flux de communication multiples entre institutions financières et tierces parties COCPIT. Par ailleurs, Mainsys va développer des applications en ligne personnalisées pour l'enregistrement de nouveaux clients et l'octroi de crédits. "NewB disposera ainsi d'un système IT innovant et totalement développé en Belgique, tient à souligner Mathieu Latour, gestionnaire du projet NewB chez Mainsys. Ces huit derniers mois, Mainsys et NewB ont collaboré étroitement pour fournir un système bancaire innovant, totalement conçu et développé en Belgique. Les premières étapes ont désormais été franchies, mais d'autres déploiements suivront pour lancer cette banque éthique."

