Nouvelle réclamation en dommages et intérêts à l'encontre de Volkswagen à cause de son logiciel bidouillé

Volkswagen peut s'attendre à une nouvelle réclamation en dommages et intérêts en raison de ce qu'on a appelé le logiciel diesel bidouillé. La Diesel Emissions Justice Foundation (DEJF) prépare en effet une procédure juridique en vue d'engager la responsabilité de Volkswagen et de ses marques soeurs Audi, Seat, Skoda et Porsche. La fondation souhaite d'abord dialoguer avec Volkswagen, tout en gardant sa réclamation en réserve.