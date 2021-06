Les musiciens indépendants du Benelux pourront dès jeudi utiliser le service de distribution digitale TuneCore de la société mère Believe. Ces entités ont confirmé jeudi étendre leurs activités au Benelux afin de fournir davantage de soutien aux artistes locaux et à leur croissance à l'international.

Believe, version digitale d'une maison de disque traditionnelle, offre via sa filiale TuneCore un service de distribution pour les musiciens indépendants qui peuvent continuer à détenir 100% de leurs droits.

Les revenus sont aussi pleinement versés aux artistes, qui conservent le contrôle de leur carrière. Les services de Believe visent à soutenir les artistes à tous les stades de leur progression professionnelle. Avec des activités à l'échelle locale dans 14 pays et quatre continents, TuneCore est la plus vaste plateforme pour les artistes indépendants et labels, dans la mouvance "Do It Yourself", soit "fait maison". Via cette plateforme, les artistes peuvent de manière autonome placer leur musique sur plus de 150 services de streaming, comme Spotify, Apple Music, TikTok et Deezer.

"Durant la crise du coronavirus, la transformation digitale s'est accélérée. Plus de 80% des revenus musicaux néerlandais proviennent du streaming et les artistes indépendants et labels s'en trouvent plus forts que jamais. Nous voulons offrir notre expertise, nos données et notre technologie et être le partenaire de distribution de la communauté musicale indépendante", assure Nikolaas De Belie, chef de Believe & TuneCore Benelux.

