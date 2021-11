L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a émis lundi une nouvelle mise en garde contre des plateformes frauduleuses de trading en ligne actives sur le marché belge. La FSMA précise avoir reçu des plaintes de consommateurs au sujet de nouveaux acteurs. Certaines victimes affirment ne jamais parvenir à récupérer l'argent qu'elles ont investi.

"Ces plateformes qui agissent de manière très agressive, tentent d'éveiller la curiosité de victimes potentielles en publiant de fausses publicités sur les réseaux sociaux", expose la FSMA. "On y voit souvent une personne (connue) présenter une méthode permettant de s'enrichir rapidement.

Les plateformes de trading utilisent également des applications mobiles pour attirer les victimes. Ces fausses publicités et applications mobiles font partie de l'offre d'une monnaie virtuelle ou d'une formation. Après avoir cliqué sur l'annonce ou téléchargé l'application mobile et indiqué leurs coordonnées, les victimes reçoivent en général rapidement un coup de fil des escrocs qui leur présentent une proposition concrète d'investissement (en actions, en produits d'investissement alternatifs, en monnaies virtuelles, etc.)", explique le régulateur financier.

Celui-ci déconseille vivement de donner suite aux offres avancées par Binarycent (www.binarycent.com), BTC-chain (www.btc-chain.com), Clever Trade (www.clever-trade.com), Crypto Trading Association (www.cta-capitals.com et www.cta-capital.com), FiniVieX (www.finiviex.com), Finomarkets (www.finomarkets.com), Genesis11 (www.genesis11.com), Global Trading26 (www.globaltrading26.com), Gs4trade.com (www.gs4trade.com et www.gs-4trade.com), KapitalEU (www.kapitaleu.com), LPLFinances (www.lplfinances.com et www.lplfinances.eu), NitroCapitals (www.nitrocapitals.com), OrbitGTM (www.orbitgt-m.com), Sunton Capital (www.suntonfx.com) Uptrade (www.uptrademarket.com), Ventera Group (www.venteragroup.com) et Winbitx (www.winbitx.com).

"Ces plateformes qui agissent de manière très agressive, tentent d'éveiller la curiosité de victimes potentielles en publiant de fausses publicités sur les réseaux sociaux", expose la FSMA. "On y voit souvent une personne (connue) présenter une méthode permettant de s'enrichir rapidement.Les plateformes de trading utilisent également des applications mobiles pour attirer les victimes. Ces fausses publicités et applications mobiles font partie de l'offre d'une monnaie virtuelle ou d'une formation. Après avoir cliqué sur l'annonce ou téléchargé l'application mobile et indiqué leurs coordonnées, les victimes reçoivent en général rapidement un coup de fil des escrocs qui leur présentent une proposition concrète d'investissement (en actions, en produits d'investissement alternatifs, en monnaies virtuelles, etc.)", explique le régulateur financier.Celui-ci déconseille vivement de donner suite aux offres avancées par Binarycent (www.binarycent.com), BTC-chain (www.btc-chain.com), Clever Trade (www.clever-trade.com), Crypto Trading Association (www.cta-capitals.com et www.cta-capital.com), FiniVieX (www.finiviex.com), Finomarkets (www.finomarkets.com), Genesis11 (www.genesis11.com), Global Trading26 (www.globaltrading26.com), Gs4trade.com (www.gs4trade.com et www.gs-4trade.com), KapitalEU (www.kapitaleu.com), LPLFinances (www.lplfinances.com et www.lplfinances.eu), NitroCapitals (www.nitrocapitals.com), OrbitGTM (www.orbitgt-m.com), Sunton Capital (www.suntonfx.com) Uptrade (www.uptrademarket.com), Ventera Group (www.venteragroup.com) et Winbitx (www.winbitx.com).