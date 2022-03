Orange Belgium va lancer une nouvelle génération de décodeurs TV, avec de nouvelles fonctionnalités et des applications intégrées telles qu'Auvio, RTL Play ou Amazon Prime Video, annonce lundi l'opérateur télécom. Netflix n'en fait par contre pas partie. Les nouveaux clients seront les premiers à bénéficier de cette évolution. Le basculement se fera ensuite graduellement, durant une période de "quelques mois" pour les autres.

Les nouveaux décodeurs sont basés sur Android TV et dotés de plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont l'intégration d'applications natives de fournisseurs de contenu tels qu'Amazon Prime Video, Streamz, Auvio (RTBF) ou RTL Play, explique Orange. Ils disposent aussi des fonctionnalités Chromecast et d'un service d'enregistrement TV multi-écrans basé sur le cloud.

Grâce à la fonction Assistant Google, l'appareil peut être commandé par la voix, via un microphone situé dans la télécommande. Le boîtier et la télécommande du décodeur sont écologiques, écoénergétiques et fabriqués à partir de matériaux recyclés et/ou recyclables, souligne Orange.

Ils seront d'abord proposés aux nouveaux clients, avant un basculement graduel, qui prendra "quelques mois", pour les anciens clients.

