Le service VPN, que vous connaissez peut-être surtout parce qu'il sponsorise de nombreux utilisateurs de YouTube, voit ainsi sa valeur estimée à 1,6 milliard de dollars.

Dans le cadre de la tendance au télétravail, le recours à toutes sortes de services VPN a sérieusement progressé. Le logiciel vous permet d'établir une connexion sécurisée de votre PC à, par exemple, le réseau de votre entreprise, ce qui devient toujours plus souvent nécessaire. Et NordVPN, l'un des principaux services VPN, semble en profiter aussi.

Now Nord Security, la jeune pousse à l'initiative du service, vient du reste de clôturer une première phase de capitalisation. Via cette dernière, dirigée par Novator, le fonds européen qui soutient également Deliveroo, la startup récolte cent millions de dollars pour étoffer davantage encore ses gammes pour les consommateurs et les entreprises. Suite à cette phase d'investissement, la valeur de l'entreprise est à présent estimée à 1,6 milliard de dollars, ce qui en ferait un 'unicorn' (licorne). La firme lituanienne existe depuis une dizaine d'années déjà et a grandi jusqu'à présent sur des fonds propres.

Dans le cadre de la tendance au télétravail, le recours à toutes sortes de services VPN a sérieusement progressé. Le logiciel vous permet d'établir une connexion sécurisée de votre PC à, par exemple, le réseau de votre entreprise, ce qui devient toujours plus souvent nécessaire. Et NordVPN, l'un des principaux services VPN, semble en profiter aussi.Now Nord Security, la jeune pousse à l'initiative du service, vient du reste de clôturer une première phase de capitalisation. Via cette dernière, dirigée par Novator, le fonds européen qui soutient également Deliveroo, la startup récolte cent millions de dollars pour étoffer davantage encore ses gammes pour les consommateurs et les entreprises. Suite à cette phase d'investissement, la valeur de l'entreprise est à présent estimée à 1,6 milliard de dollars, ce qui en ferait un 'unicorn' (licorne). La firme lituanienne existe depuis une dizaine d'années déjà et a grandi jusqu'à présent sur des fonds propres.