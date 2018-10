Nombre de CIO et de départements IT européens mécontents des fournisseurs

Pour la deuxième fois, EuroCIO a réalisé une enquête auprès de plus de 100 entreprises ('users') à propos de la relation existant entre les utilisateurs finaux et leurs fournisseurs IT ('suppliers'), ainsi que de leur degré de satisfaction quant à la gamme de services 'cloud' et sur site ('on-premise') proposés. Selon EuroCIO, cela se traduit par "un signal d'alarme pour les fournisseurs".

C'est ainsi qu'il règne apparemment pas mal de mécontentement parmi les CIO et départements IT à propos de certains services dans le nuage. Tellement même que cela représente un frein, selon EuroCIO, à la future adoption de services dans le nuage en Europe. Un deuxième problème soulevé par l'enquête, c'est le manque d'options flexibles sur le plan de la gestion des contrats et des licences de la part des fournisseurs IT en vue comme Microsoft, Oracle, SAP, IBM et Salesforce.

En tant que membre d'EuroCIO, Beltug a été impliqué dans l'étude. Le fait que les entreprises belges veuillent établir de bonnes relations avec leurs fournisseurs de logiciels avait du reste déjà été épinglé dans une étude effectuée par Beltug même. Les politique des licences des acteurs software en vue est une top-priorité pour les départements IT, comme il ressortait aussi de l'enquête.

EuroCIO a entre-temps déjà partagé ses résultats avec la Direction Générale (DG) de la Concurrence de la Commission européenne qui veille aussi aux règles européennes en matière de concurrence. EuroCIO espère aussi établir des entretiens individuels avec les fournisseurs afin de mettre davantage en place de solides collaborations équilibrées et innovantes avec eux.