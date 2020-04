L'équipementier télécoms finlandais Nokia a annoncé mardi la signature d'un contrat pluriannuel avec Airtel, l'un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile indien, jetant les bases du développement de la 5G dans le pays.

Ce contrat est évalué à près d'un milliard de dollars, a expliqué à l'AFP une source proche du dossier.

D'après les termes de l'accord rapportés dans un communiqué, le Finlandais va déployer des équipements permettant à "Airtel d'accroître la capacité de ses réseaux, en particulier la 4G, et d'améliorer l'expérience des clients".

"Ces réseaux (...) donneront à Airtel la meilleure plate-forme possible pour le lancement des réseaux 5G dans tout le pays", est-il précisé. Le déploiement devrait être achevé d'ici fin 2022.

Avec une population d"1,3 milliard d'habitants, l'Inde est le deuxième plus grand marché des télécoms au monde. Nokia prévoit qu'il atteindra 920 millions de clients mobiles uniques d'ici cinq ans.

