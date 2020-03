HMD Global a dévoilé le Nokia 8.3, le premier smartphone 5G de l'entreprise. Les Finnois se font fort qu'il s'agit là du premier téléphone mobile 5G capable d'être utilisé partout dans le monde. Dans le sillage de ce nouveau produit-phare, le fabricant a aussi introduit les Nokia 5.3 et 1.3.

Le Nokia 8.3 5G est, selon HMD Global, le premier smartphone à utiliser la solution modulaire Front-end 5G RF de Qualcomm. Dans la pratique, cela signifie que l'appareil supporte le plus grand nombre de bandes de fréquences 5G, allant de 600 MHz jusqu'à 3,8 GHz. Sur papier, il s'agit donc d'un smartphone complètement paré pour l'avenir.

Le Nokia 8.3 5G est en outre équipé d'un quadruple appareil photo PureView (quatre objectifs) de ZEISS. Il s'agit en l'occurrence d'un appareil photo principal de 64 méga-pixels, d'un modèle ultra-grand angle et de deux capteurs pour la profondeur de champ et les macro-photos. Les autres spécifications du téléphone sont l'écran PureDisplay de 6,81 pouces et - comme système d'exploitation - Android 10.

Le Nokia 8.3 5G sera disponible à partir de cet été en Belgique en Polar Night. Le prix conseillé sera de 599 euros pour la version à 6 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage, et de 699 euros pour le modèle à 8 Go/128 Go.

En même temps que le nouveau cheval de bataille, le fabricant a aussi présenté les Nokia 5.3 et 1.3, à savoir un modèle de milieu de gamme et un autre à prix abordable (vendus respectivement à 199 et 99 euros).

