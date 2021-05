Nintendo sortira bientôt Gamestudio, un jeu pour la console Switch qui vous apprendra à développer vous-même des jeux pour ensuite y jouer ou pour les partager avec des amis.

© Nintendo

Apprendre à programmer et à développer est une tendance qui s'amplifie depuis quelques années déjà. A présent, Nintendo s'y intéresse aussi avec Gamestudio. Ce jeu propose des cours interactifs en vue de vous offrir la base de la programmation visuelle.

Divers concepts y sont progressivement expliqués. Vous pourrez tester votre connaissance au moyen de puzzles et d'exercices. Et une fois la technique acquise, vous pourrez aussi développer vous-même librement des jeux avant de les échanger en ligne avec des amis ou des membres de votre famille.

© Nintendo

Gamestudio sera disponible à partir du 11 juin dans le Nintendo eShop au prix de 29,99 euros. Jouez-y avec un contrôleur Joy-Con ou Switch-Pro, même si Nintendo signale que ce sera plus facile avec une souris compatible.

© Nintendo

Apprendre à programmer et à développer est une tendance qui s'amplifie depuis quelques années déjà. A présent, Nintendo s'y intéresse aussi avec Gamestudio. Ce jeu propose des cours interactifs en vue de vous offrir la base de la programmation visuelle.Divers concepts y sont progressivement expliqués. Vous pourrez tester votre connaissance au moyen de puzzles et d'exercices. Et une fois la technique acquise, vous pourrez aussi développer vous-même librement des jeux avant de les échanger en ligne avec des amis ou des membres de votre famille.Gamestudio sera disponible à partir du 11 juin dans le Nintendo eShop au prix de 29,99 euros. Jouez-y avec un contrôleur Joy-Con ou Switch-Pro, même si Nintendo signale que ce sera plus facile avec une souris compatible.